بعثت مجموعة من ضباط البحرية الأوكرانية، رسالة مفتوحة إلى رئيس البلاد بيترو بوروشنكو، تطالب بتوفير مساكن لهم بدلا من الشقق التي فقدوها في شبه جزيرة القرم.

وقال الضباط في الرسالة: "قمنا بتنفيذ توجيهات وزير الدفاع الأوكراني، وغادرنا مع عائلاتنا، تاركين في شبه جزيرة القرم بيوتنا وممتلكاتنا. وبقيت حبرا على ورق، كل الوعود التي قطعتها قيادة البلاد بخصوص حل مشكلة الإسكان".

وأضافت الرسالة التي وقع عليها 35 ضابطا: "نأمل ألا تبقى قيادة الدولة بعيدة عن حل موضوع توفير السكن لعائلات العسكريين المذكورين وأن لا تدفعهم للعودة، بعد التقاعد، إلى القرم المحتل مع عائلاتهم للحصول على الجنسية الروسية وحل مشكلة السكن".

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وفي 25 مارس أعلنت مارينا كاناليو، مساعدة قائد القوات البحرية الأوكرانية، أن سلاح البحرية الأوكراني في القرم، ضحى بنفسه في عام 2014 من أجل تعبئة واستقرار القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين