مطار سيمفيروبول الجديد يستقبل أول رحلة جوية

بدأ مطار سيمفيروبول عاصمة جمهورية القرم الروسية اليوم باستقبال الرحلات الجوية، في إطار مشاريع تطوير البنى التحتية في القرم وربطها بشبكات المواصلات والاتصال الروسية.

ووصلت أول طائرة ركاب إلى جناح "موجة القرم" الجديد، تابعة لشركة "نوردويند" في رحلة من موسكو، حيث استقبل العاملون في المطار الركاب بحفاوة وتكريم ونظموا لهم برنامجا احتفاليا خاصا.

واستمر تشييد الجناح الجديد طيلة عامين ونيف على مسافة 14 كلم عن عاصمة الجمهورية سيمفيروبول، وأولى القائمون على مشروعه اهتماما منقطع النظير للخدمات اللوجستية الداخلية.

إقرأ المزيد

"موجة القرم"، أكبر جناح لاستقبال الرحلات المحلية والدولية في جنوبي روسيا، وأكبر مشروع استثماري في شبه جزيرة القرم، حيث بلغت كلفته أكثر من نصف مليار دولار.

وتم تشييده بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما من المتوقع أن يستقبل في المرحلة الأولى من إطلاقه 6.5 مليون مسافر، على أن يستقبل 10 ملايين مسافر سنويا في مرحلة لاحقة، فيما اقتصرت قدرة استقبال مطار سيمفيروبول الإجمالية قبل انطلاق "موجة القرم" على 5 ملايين راكب سنويا.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين