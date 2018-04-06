صحيفة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات إضافية ضد سياسيين ورجال أعمال روس

تعتزم الإدارة الأمريكية الإعلان اليوم الجمعة عن فرض عقوبات إضافية على عدد من السياسيين ورجال الأعمال الروس، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة: "قررت إدارة ترامب فرض عقوبات ضد بعض ممثلي النخبة الحاكمة الروسية، يوم الجمعة.. الإجراءات التقييدية الجديدة ستستهدف الأوليغارشيين والسياسيين وحلفاء الرئيس بوتين".

هذا وقد ذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تفرض، يوم الخميس، عقوبات ضد رجال الأعمال الروس، على خلفية مزاعم الإدارة الأمريكية حول "التدخل الروسي في الانتخابات".

وأشارت الوكالة، إلى أنه يمكن أن تفرض عقوبات ضد الأوليغارشيين الروس، بمن فيهم أولئك الذين، بحسب الولايات المتحدة، مرتبطين بالقيادة الروسية.

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، قد علق في وقت سابق على ما نشرته "رويترز"، قائلا إنه في روسيا الحديثة لم يعد هناك أوليغارشيين، مضيفا أن موسكو لم تحصل على تأكيد للمعلومات حول فرض عقوبات قريبة محتملة ضد رجال الأعمال، أو حول استجواب لرجال أعمال روس في الولايات المتحدة.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت أن العقوبات الجديدة قد تطال من ستة إلى عشرة أشخاص ممن يسمون بـ "الأوليغارشيين"، على الرغم من أن القرار بشأن العدد الدقيق لم يتخذ بعد.

وبحسب قناة تلفزيون NBC، في إشارة إلى كبار المسؤولين الروس، أن الحديث يتعلق بأشخاص، حسب البيت الأبيض، تربطهم علاقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي