واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس

أعلنت مصادر أمريكية رفيعة المستوى، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض قبل نهاية الأسبوع الجاري عقوبات جديدة ضد رجال الأعمال الروس "لتدخلهم في الانتخابات" الأمريكية.

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ولم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية أسماء المواطنين الروس الذين قد يتعرضون لفرض عقوبات عليهم، بينما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن العقوبات قد تفرض على لا أقل من 6 رجال أعمال روس.

هذا ورفض البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية تأكيد هذه المعلومات حتى الآن​​​.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في مارس الماضي عقوبات ضد 19 شخصا و5 مؤسسات روسية، وجرى إعداد هذه القائمة بموجب القانون "حول التصدي لخصوم أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا) الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017 وتنفيذا للمرسوم 13694 حول "حجب ممتلكات أفراد معينين متورطين في نشاط سيبراني خبيث".

وفي وقت سابق، اتهم المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، 13 مواطنا روسيا و3 مؤسسات بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية. كما وجهت هذه الاتهامات إلى السلطات الروسية. ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا