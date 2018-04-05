تحطم طائرة عسكرية في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة عسكرية من نوع "F-15" في مقاطعة جيونج سانج بوك دو.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن الطائرة المنكوبة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية.

كما أكدت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن المقاتلة، أقلعت من القاعدة العسكرية في "تيغ"، نفذت مهمتها وكانت في طريق العودة، لكنها تحطمت في إقليم شيلغوك بمقاطعة جيونج سانج بوك دو، مضيفة أن على متن الطائرة طيارين اثنين، ويجري التحقق من مصيرهما.

المصدر: وكالات

نادر همامي