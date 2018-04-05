تحطم 3 طائرات تابعة للجيش الأمريكي خلال يومين!

تحطمت مقاتلة "F-16" تابعة لسلاح الجو الأمريكي قرب لاس فيغاس في غرب الولايات المتحدة، في ثالث حادث جوي يتعرض له الجيش في غضون يومين.

وقال سلاح الجو، أمس الأربعاء، في بيان، إن: "مقاتلة F-16 تابعة للقاعدة الجوية في نيلليس، نيفادا، تحطمت قرابة الساعة 10.30 صباحا (17.30 توقيت غرينيتش)، خلال تدريب روتيني في ميدان نيفادا للتجارب والاختبارات".

وأضاف البيان إن: "الحالة الصحية للطيار غير معروفة في الوقت الراهن".

وهو ثالث حادث تتعرض له طائرات تابعة للجيش الأمريكي في غضون يومين، حيث تحطمت، يوم الثلاثاء، مروحية من طراز "سوبر ستاليون" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في كاليفورنيا، خلال تدريب روتيني قرب مدينة "إل سنترو" الصغيرة الواقعة قرب الحدود مع المكسيك.

وأسفر الحادث عن مقتل طاقم المروحية المؤلف من 4 عسكريين، في حين فتح المارينز تحقيقا لتحديد ملابساته.

وفي اليوم نفسه، تحطمت مقاتلة من طراز "هاريير ايه في-8 بي" تابعة لسلاح البحرية الأمريكية بعيد إقلاعها من مطار جيبوتي قرب معسكر ليمونييه، القاعدة العسكرية الأمريكية في القارة الإفريقية.

ونجح قائد المقاتلة في الهبوط بالمظلة من الطائرة المنكوبة، لكنه أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى المعسكر، بحسب ما أعلنت البحرية في بيانها.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا