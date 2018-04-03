بوتين: تنفيذ عقد توريد "أس-400" أولوية في التعاون العسكري التقني بين موسكو وانقرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تنفيذ العقد لتوريد أنظمة "أس 400" للدفاع الجوي إلى تركيا يعتبر أولوية التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي على مستوى القمة في أنقرة اليوم الثلاثاء: "أولوية التعاون في المجال العسكري التقني هي تنفيذ العقد لتوريد أنظمة "أس 400 تريومف" الصاروخية للدفاع الجوي إلى تركيا".

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وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة آفاق توريد المنتجات العسكرية الروسية الحديثة إلى تركيا.

وفي وقت سابق، ذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو ستبذل كل الجهود لإتمام توريد أنظمة "أس 400" لتركيا قبل عام 2020، مشيرا إلى أن الجانب التركي طلب الإسراع بالتوريد.

يذكر، أن روسيا وتركيا وقعتا صفقة توريد أنظمة "أس 400" في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف