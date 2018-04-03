بوتين وأردوغان يطلقان مشروع أول محطة كهروذرية في تركيا

أعطى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عبر جسر تلفزيوني اليوم الثلاثاء الإذن ببدء أعمال البناء في أول محطة كهروذرية تركية في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وقال الرئيس بوتين خلال مراسم وضع حجر الأساس إن روسيا ستستخدم في بناء المحطة الكهروذرية نفس التقنية المستخدمة في روسيا، لافتا إلى أن المحطة ستكون آمنة وصديقة للبيئة.

كذلك أشار إلى أهمية المشروع بالنسبة لتركيا، التي ستدخل بفضله عصر الطاقة النووية، وقال: "نحن اليوم لا نشارك فقط في بناء أول محطة للطاقة الكهروذرية في تركيا، لكننا أيضا نوجد أساسا لتركيا في الصناعة النووية ككل. لقد بدأنا في إنشاء صناعة جديدة".

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا وتركيا ستفعلان ما بوسعهما لإطلاق عمل المفاعل الأول للمحطة الكهروذرية عام 2023.

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بدوره وصف أردوغان الحدث بالتاريخي، وقال: "نشهد اليوم لحظة تاريخية على صعيد تطوير بلادنا وتعزيز تعاوننا في مجال الطاقة مع الاتحاد الروسي".

وأضاف أن "أولى مفاعلات محطة أكويو النووية سيدخل حيز التشغيل في 2023، وبذلك نكون توجنا مئوية تأسيس جمهوريتنا بمشروع تاريخي في مجال الطاقة".

وتأتي مراسم وضع حجر الأساس لمشروع المحطة، بعد أن منحت تركيا أمس الاثنين شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية تراخيص بناء المحطة.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، ويتضمن بناء 4 مفاعلات تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها 1200 ميغاواط بكلفة 20 مليار دولار.

يشار هنا إلى أن الرئيس الروسي وصل إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية للمشاركة في مراسم إطلاق محطة "أكويو"، وفي أعمال قمة ثلاثية بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي