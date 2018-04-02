أنقرة ترخض لشركة "روس آتوم" بناء أول مفاعل من محطة "أكويو" النووية

أصدرت الوكالة التركية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، رخصة تسمح لخبراء روس من شركة "روس آتوم" الروسي للطاقة ببدء بناء أول مفاعل لمحطة "أكويو"، أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

وأكدت الوكالة التركية للطاقة الذرية أن مشروع المحطة الذي تنفذه شركة "روس أتوم" الروسية، يتوافق مع جميع المعايير التشغيلية التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، منحت السلطات التركية محطة "أكويو" وضع مشروع استراتيجي، مما سيتيح توسيع الإعفاءات والتفضيلات الضريبية ليصل التوفير إلى قرابة 10 مليارات دولار.

ومن المخطط أن يشارك الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين الذي سيصل يوم غد الثلاثاء العاصمة أنقرة، في مراسم وضع حجر الأساس للمحطة.

ويشمل مشروع "أكويو" بناء أربع مفاعلات للطاقة مزودة بوحدات ومفاعلات القدرة المائي - المائي من الجيل "3+" التي تتطابق مع المعايير التشغيلية الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطاقة الذرية بعد الكارثة في محطة "فوكوشيما" النووية اليابانية.

وتبلغ قدرة كل مفاعل 1200 ميغاواط، فيما تقدر تكلفة المشروع بحوالي 20 مليار دولار.

ويعد "أكويو" أول مشروع لتوليد الطاقة النووية في العالم ينفذ على أساس نموذج "ابني- تملك- استخدم" (build-own-operate) الذي بموجبه ستقوم روسيا ببناء المحطة وستمتلكها وستستخدمها.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا