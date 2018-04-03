طائرات تركية تقصف جسرا في جبال أربيل شمالي العراق

قصفت مقاتلات تركية، اليوم الثلاثاء، جسرا في جبال محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأعلن مدير ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل إحسان جلبي، أن الطائرات الحربية التركية نفذت غارات على جسر يقع في منطقة نائية ووعرة ويستخدم من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني في ناحية "سيده كان" شمال محافظة أربيل.

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وأضاف أن القوات التركية أقامت ما بين 8 إلى 12 ثكنة عسكرية في ناحية "سيده كان"، بعضها متاخم للمناطق المأهولة بالسكان.

ولفت إلى أن سكان بعض القرى يواجهون صعوبات في ممارسة حياتهم اليومية بسبب قربها من الثكن العسكرية التركية، مشيرا إلى أن تلك القوات بدأت بشق طريق في المنطقة بطول 17 كيلومتر بالقرب من قرية ماوانة التابعة للناحية.

المصدر: السومرية نيوز

أحمد باديان