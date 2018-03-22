العراق يدين الغارات التركية المستمرة في الشمال

على خلفية غارات تركيا الجديدة على شمال العراق أدانت بغداد استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية وأكدت أنها "لا تخدم" تطور العلاقات بين البلدين.

وقال ‏المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان صحفي، إن الوزارة "تدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل".

وأضاف محجوب: "الوزارة تستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من أبنائنا في كردستان، والتي لا تخدم تطور العلاقات ما بين البلدين الجارين".

كما جاء في البيان أن الخارجية العراقية "تؤكد موقفها الرافض لتواجد أي قوات على الأراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش التركي "تحييد" 5 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق خلال عمليات تنفذها القوات الخاصة في منطقة هاكورك - كاني رش.

وقال الجيش إن العدد الإجمالي "للإرهابيين"، الذين جرى تحييدهم في المنطقة ذاتها، بلغ 55 شخصا، في إطار عمليات متواصلة منذ 12 يوما.

وأمس الأربعاء أعلن الجيش التركي "تحييد" 12 مقاتلا على الأقل من "حزب العمال الكردستاني" في غارة جوية شنتها مقاتلاته على المنطقة ذاتها.

وأبلغ وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، أمس، وكيل وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، رفض العراق عمليات عسكرية على أراضيه وخرق الحدود، فيما دعاه إلى الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة التركـية العراقـية في أنقرة في الفترة المقبلة.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعهد في وقت سابق، بـ"سحق" المسلحين في شمال العراق قريبا، وذلك بعد أن قال وزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد في العراق.

المصدر: السومرية + الأناضول

رفعت سليمان