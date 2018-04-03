وزير الري المصري يكشف سبب خشية مصر سد النهضة

كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أسباب حساسية مصر تجاه سد النهضة، مشيرا إلى أن محدودية مصر من حصة مياه النيل، هي التي تؤدي إلى الكثير من المشاكل.

وأوضح أن أسباب حساسية قضية سد النهضة الإثيوبي بالنسبة إلى مصر، ترتكز على التصرف الأحادي دون التنسيق مع دول المصب.

وأشار الوزير إلى التحديات المائية التي تواجه مصر والمتمثلة في محدودية حصتها من مياه النيل، وازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الاستثمارات المطلوبة لضمان جودة أداء منظومة شبكتي الري والصرف، فضلا عن التعديات المستمرة على الشبكة والحاجة إلى تعظيم الاستفادة والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها.

وأضاف أن الزيادة السكانية في ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت حيث تعتمد على 97% من مواردها من خارج حدودها، في حين تبلغ إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 114 مليار م3، لتلبية حاجة الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية.

وأكد أن عجز مصر المائي يبلغ أكثر من 54 مليار م3، يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بما يناهز 20 مليار م3، والتي تمثل نحو 33% من إجمالي المياه المتجددة ويتم استيراد احتياجات الدولة من السلع الغذائية بما يعادل 34 مليار م3، موضحا أن مصر تعد من أعلى دول العالم استيرادا للقمح.

المصدر: "صحف مصرية"