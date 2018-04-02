أول تعليق لرئيس الحكومة الإثيوبية الجديد على سد النهضة

وصف رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أبي أحمد، سد النهضة بأنه "الموحد للشعوب الإثيوبية"، تزامنا مع مرور 7 أعوام على بدء بنائه.

وخلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الاثنين، بعد المصادقة على تعيينه وأدائه اليمين الدستورية، دعا أبي أحمد الشعب الإثيوبي للاستفادة من الروح الوحدوية التي شكلها هذا المشروع في بناء النمو الاقتصادي في البلاد، بحسب قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، صدق مجلس النواب في جلسة استثنائية، بالإجماع على تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء، خلفا لـ"ديسالين"، الذي استقال من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة، في 15 فبراير الماضي.

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وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وقدرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، أي ما يقرب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفر مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصا في الموارد المائية.

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

متري سعيد