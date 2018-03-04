وزير الري المصري: "السد العالي" سيصمد 100 عام

أشار وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن النقاط الخلافية ستحسم في تقرير المكتب الاستشاري الدولي حول إنشاء سد النهضة خلال اجتماع يشارك فيه 3 وزراء من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال عبد العاطي، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "ON-E"، "مصر تقوم بتدوير 60 مليار متر مكعب من المياه سنويا، لإعادة استخدامها، وحصتها من نهر النيل تستخدمها بشكل جيد".

وأوضح الوزير المصري إلى أنه يجب تغيير أساليب الري للحفاظ على المياه ومصر بها شبكة ترع تقدر بـ 55 ألف كيلو متر، وأن كمية المياه الموجودة خلف السد العالي تكفي مصر لمدة 100 عام.

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وشدد على أن هناك مشكلة ستواجه مصر حال تعرضها لجفاف لسنوات طويلة.

وكشف عبد العاطي عن الخطر الذي قد يسببه سد النهضة الإثيوبي، إذ أنه في حال كان هناك جفاف وأقدم الإثيوبيون على التخزين فستكون هناك مشكلة لمصر، ما سيؤدي إلى استنزاف مخزونها.

وقال، "لو فيه فيضان والسد العالي مليان وسدود السودان مليانة مش هتضرني كتير.. وكل سنة بقيم الوضع وعندنا أكتر من 250 سيناريو في الموضوع".

المصدر: مواقع مصرية