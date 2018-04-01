تورنادو الألمانية عاجزة عن تنفيذ مهمات الناتو

أشارت مجلة" دير شبيغل"، نقلا عن تقرير سري لوزارة الدفاع الألمانية، إلى أن طائرات تورنادو الألمانية لا تلبي المتطلبات الفنية للناتو.

وقالت المجلة، إن كل الطائرات الحربية من هذا الطراز البالغ عددها 93 طائرة، تحتاج إلى تحديث جذري سيتكلف ملايين الدولارات. وأكدت أن الطائرات في وضعها الحالي، لا تستطيع المشاركة في أي عملية لحلف الناتو.

ويلفت تقرير وزارة الدفاع الألمانية، الانتباه إلى عدد من النواقص في هذه المقاتلات. فهي غير محمية من احتمال التنصت عليها وليست لديها منظومة مشفرة لنقل البيانات، وهو أمر إلزامي خلال تنفيذ مهام الحلف.

وتفتقد المقاتلات المذكورة، لمنظومة التعرف على "العدو والصديق" وبشكل عام تبدو كل النظم الإلكترونية فيها، قديمة جدا. كل ذلك يجعل تنفيذها للمهمات القتالية، محفوفا بالخطر. وقالت الوزارة في تقريرها، إن ألمانيا لم تعد قادرة على تنفيذ مهام الناتو لأن مقاتلاتها باتت قديمة.

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وتشير المجلة إلى غياب إمكانية إزالة النواقص المذكورة قبل عام 2019. وتبقى غامضة حتى الآن إمكانية تنفيذ تحديث الطائرات اللازمة من وجهة النظر التنقية.

وصممت طائرات Tornado في السبعينيات من القرن الماضي، ودخلت الخدمة القتالية في بداية الثمانينيات وتشارك اليوم في العمليات القتالية ضد داعش.

وقبل فترة أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أن بلادها تعتزم الاستمرار في استخدام هذه المقاتلات حتى عام 2035.

المصدر:نوفوستي