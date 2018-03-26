طائرة "ياك-130" الروسية تحطم أرقاما قياسية عالمية

حطم الطيارون الروس 9 أرقام قياسية عالمية باستخدام طائرة "ياك-130" الروسية للقتال والتدريب.

وجاء في بيان صدر عن شركة "إركوت" الروسية المصنعة للطائرة أن اتحاد الطيران الدولي سجل، في الفترة ما بين 17 و26 أكتوبر الماضي، سلسلة من التحليقات القياسية في منطقة مطار "غروموف" بضواحي موسكو.

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وأشار البيان إلى أنه تم تحطيم الأرقام القياسية الروسية والعالمية من حيث سرعة الصعود إلى ارتفاعات مختلفة من قبل طائرات التيربو النفاثة المتوسطة تحت الصوتية، المنتجة صناعيا بوزن 6-9 آلاف كيلوغرام عند الإقلاع.

ومن بين الطيارين الروس الذين حطموا الأرقام القياسية: أوليغ كونونيكو وأوليغ موتوفين وأندريه فوروبايف وفاسيلي سيفاستيانوف.

يذكر أن طائرة "ياك-130" ذات الكرسيين، من جيل جديد، تخصص لتدريب الطيارين وكذلك لاستخدامها كطائرة تكتيكية حربية في ظروف الطقس المعقد لتدمير الأهداف الجوية والبرية.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف