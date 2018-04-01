مقتل 10 أشخاص بانهيار مبنى في الهند إثر اصطدام سيارة بواجهته

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم مساء أمس السبت في انهيار بناية قديمة مؤلفة من 4 طوابق في مدينة اندوري في ولاية مادهيا براديش الهندية.

وذكرت قناة NDTV التلفزيونية، أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ عدد من الأشخاص كانوا تحت أطنان من ركام المبنى الواقع في إحدى الضواحي المزدحمة في المدينة.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن المبنى انهار بعد أن صدمت سيارة واجهته الأمامية.

وقال مفتش الشرطة المحلية سانجو كاملي لوكالة فرانس برس: "انتشلنا 12 شخصا من تحت الركام، توفي عشرة منهم وتم نقل بعض الجرحى إلى المستشفى"، وأضاف أن التحقيق بدأ لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وتشهد الهند الكثير من هذه الحوادث، لأن الأبنية تفتقر بشكل عام لمعايير السلامة ويضطر الملايين للسكن في مبان متداعية بسبب ارتفاع أسعار العقارات.

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ففي سبتمبر من العام الماضي قتل 30 شخصا عندما انهار مبنى سكنيا عمره 117 سنة في مدينة بومباي المركز المالي في الهند.

وفي 2013 قتل 60 شخصا عندما انهار مبنى سكني في أحد أسوأ كوارث الأبنية في الهند.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين