عشرات القتلى والجرحى في انهيار عمارة سكنية غرب بولندا

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 24 آخرون بجروح بانهيار إحدى العمارات السكنية في مدينة بوزنان غرب بولندا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني سلافومير براندت، إن فرق الإطفاء باشرت البحث عن الضحايا لانتشالهم من تحت الأنقاض بعد انهيار البناية، المؤلفة من 18 شقة يعيش فيها 40 مواطنا.

BREAKING: 4 people are dead, 22 injured after a gas explosion and resulting house collapse in Poznan western Poland. pic.twitter.com/Pxhwwcfftf — News_Executive (@News_Executive) March 4, 2018

ونشرت قناة TVP INFO البولندية صورا للمبنى المنهار والمؤلف من 4 طوابق ورجال الإنقاذ يتفحصون الحطام، فيما نقلت السلطات السكان الذين لم يصابوا في الحادث إلى فندق قريب.

وأفاد مصدر في الحكومة المحلية بأنه من السابق لأوانه تحديد سبب الانهيار، مرجحا أن يكون السبب انفجار جراء تسرب الغاز.

المصدر: أ ب

علي جعفر