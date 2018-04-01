واشنطن وسيئول تطلقان مناورات "فرخ النسر" العسكرية

بدأت اليوم الأحد مناورات "فرخ النسر" الأمريكية الكورية الجنوبية العسكرية، بعد أن أجّلت لمدة شهر تزامنا مع الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية.

ويشارك في المناورات التي تستمر حتى نهاية أبريل 300 ألف جندي كوري جنوبي، إلى جانب 11,5 ألف جندي أمريكي.

وذكر مسؤول في وزارة دفاع كوريا الجنوبية لوكالة "يونهاب" للأنباء، أنه لا يوجد أي تغيير كبير في عدد القوات المشاركة أو في برنامج وكثافة التدريبات.

ولفتت الوكالة إلى مشاركة سفينة "يو أس أس واسب" البرمائية الأمريكية متعددة المهام، التي تحمل مقاتلات "إف-35 بي" الشبح، وحاملة الطائرات "يو أس أس بونهوم ريتشارد".

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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تختصر سيئول وواشنطن تدريباتهما العسكرية هذه المرة على الأسلحة الدفاعية لتجنب إثارة غضب بيونغ يانغ في ظل التهدئة المسجلة، وأن تتفاديا استخدام الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية الرئيسية التي استخدمت في المناورات الأخيرة، وبينها حاملات الطائرات والغواصات النووية المتطورة.

وتجري الولايات المتحدة، سنويا، سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة مع حليفتها كوريا الجنوبية حيث يتمركز فيها 28500 ألف جندي أمريكي بشكل دائم.

المصدر: وكالات

أحمد باديان