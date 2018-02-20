مناورات عسكرية أمريكية – كورية جنوبية بعد الأولمبياد الشتوي

ستنفذ جمهورية كوريا والولايات المتحدة ، مناورات عسكرية مشتركة بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في بيونغ تشانغ.

وجاء في تقرير لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية ، نشر في البرلمان الوطني اليوم، أن الحلفاء سينفذون مناورات " Key Resolve" ومناورات Ulchi - Freedom Guardian بهدف رفع الجهازية الميدانية وكذلك بهدف كشف واعتراض وتدمير الصواريخ الكورية الشمالية.

ولم تتحدث الوثيقة عن الموعد الدقيق للمناورات الميدانية الدورية الأكثر كما وكيفا- Foal Eagle والتي تشارك فيها قوات تتراوح من 200 ألف إلى 300 ألف عسكري مع استخدام الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية.

ويجري خلال مناورات Ulchi - Freedom Guardian التدرب على إزالة تبعات هجوم الخصم المحتمل والتدابير المشتركة من جانب القوات الكورية الجنوبية والجيش الأمريكي في حال وقوع هجوم كوري شمالي. وتنفذ هذه المناورات العسكرية في ظروف قريبة جدا من الظروف القتالية الحقيقية ويشارك فيها عادة حوالي 75 ألف عسكري.

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المصدر: تاس

ادوارد سافين