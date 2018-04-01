موسكو: أحداث بريطانيا الأخيرة استفزاز مدبّر

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن الأحداث التي جرت في بريطانيا مؤخرا، كانت ذريعة لاستفزاز مدبر ضد روسيا تم التخطيط له منذ أمد.

وأضاف أنطونوف في تصريح للقناة التلفزيونية الروسية الخامسة: "لقد تابعنا بعناية كل الذين قصدوا السفارة الأمريكية في موسكو في الآونة الأخيرة، وبوسعنا التأكيد أنهم جميعا من سفارة بريطانيا في موسكو، ومن مركز الأزمات في وزارة الخارجية البريطانية، وقد تم تحضير كل هذه الاستفزازات طيلة أكثر من 3 أسابيع".

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وذكر مصدر في السفارة الروسية في واشنطن، أن الطائرة الثانية التي تقل الدبلوماسيين الروس المطرودين من الولايات المتحدة قد أقلعت من نيويورك في طريقها إلى روسيا.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين