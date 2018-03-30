السفير الروسي بواشنطن: الأجواء هنا مسمومة

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف الأجواء السياسية في واشنطن بأنها "مسمومة"، ودعا إلى حوار حقيقي مع موسكو.

وقال أنطونوف في حديث لقناة "إن بي سي" الأمريكية تعليقا على التوترات الأخيرة في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، إن "المأساة في لندن دفعت نحو تردي العلاقات بيننا. ولكن برأيي، الأجواء في واشنطن مسمومة".

وأضاف السفير: "حان الوقت للكف عن تبادل الاتهامات. وحان الوقت لبدء حوار حقيقي حول المشاكل الحقيقية".

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وأشار إلى أنه يتعذر عليه أن يتذكر مثل هذه الحالة السيئة للعلاقات بين البلدين.

وقال أنطونوف: "قلت للمتحدث الصحفي باسمي على سبيل المزاح إن روسيا مسؤولة اليوم عن كل شيء، حتى عن الطقس السيئ".

هذا، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت طرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل، وذلك تضامنا مع بريطانيا التي تتهم موسكو بتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا على الأراضي البريطانية.

وردا على هذه الخطوة الأمريكية، أعلنت روسيا طرد 58 من موظفي السفارة الأمريكية في روسيا واثنين من العاملين في القنصلية الأمريكية في مدينة يكاترينبورغ، بالإضافة إلى إغلاق القنصلية العامة في سان بطرسبورغ.

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف