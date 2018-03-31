إصابة 11 سائحا روسيا بحادث سير في بولندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1xc
أسفر حادث مرور في بولندا، عن إصابة 11 سائحا روسيا بجروح متفاوتة الخطورة ونقل أحدهم في مروحية إلى المستشفى.
وذكرت قناة TVN24، أن حافلة كانت تنقل مجموعة من السائحين اصطدمت بسيارة صغيرة على الطريق رقم 34 في محافظة سيليزيا السفلى في بولندا، ونجم عن ذلك إصابة 11 سائحا من أصل 33 شخصا كانوا في الحافلة.
وأشارت القناة، إلى أن سائق السيارة الصغيرة أصيب أيضا بجروح.
وتقول السلطات المحلية، إن السائحين الروس كانوا قادمين من براغ عاصمة جمهورية التشيك، ونقل الركاب الذين لم يصابوا بأذى إلى أقرب فندق.
المصدر: نوفوستي
إدوارد سافين
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)