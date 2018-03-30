مقتل 15 مهاجرا لا شرعيين بحادث سير في تركيا

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 36 آخرون، في اصطدام حافلة صغيرة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين شرقي تركيا.

وقالت وكالة الأناضول، إن الحادث وقع فجر اليوم الجمعة على الطريق بين ولايتي إغدير وقارص شرقي تركيا.

Iğdır-Kars yolunda facia, göçmenler feci şekilde can verdi https://t.co/Qcm2jVAXUypic.twitter.com/cBA3XlQiQW — Politik Haber (@politikhaberr) March 30, 2018

وكانت الحافلة الصغيرة المخصصة لنقل 14 شخصا، تنقل أكثر من 50 شخصا من إيران وباكستان وأفغانستان واجتازت الحدود الإيرانية التركية بشكل غير مشروع، حتى اصطدمت بعمود إنارة واشتعلت النار فيها.

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وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لمكان الحادث، وتم نقل المصابين والقتلى للمستشفيات القريبة.

وتشهد تركيا بشكل دوري وقوع حوادث مرور مروّعة، تسفر عن وقوع الكثير من الضحايا والخسائر المادية.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين