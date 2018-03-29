حادث سير جماعي على طريق مكة - جدة بسبب الغبار

أفادت وسائل إعلام سعودية بإصابة شخصين في حادث تصادم 12 مركبة على طريق مكة – جدة السريع، إثر موجة غبار ضربت المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأجهزة الأمنية أغلقت الطريق لفترة قبل أن تفتحه مجددا، وحولت حركة السير إلى طرق بديلة لحين رفع وإجلاء السيارات المتضررة.

«غبار جدة» يتسبب في 12 حادثاً ويلغي الملاحة البحرية وشركات طيران تلغي رحلاتهاhttps://t.co/mE8blUPb6rpic.twitter.com/U6LhNl0ipe — الحياة السعودية (@alhayat_ksa) 29 марта 2018 г.

وفي نفس السياق، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تركي الذيب، أن حركة الملاحة الجوية في المطار سارت بصورة طبيعية رغم حالة الغبار في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح أن مدى الرؤية الحالية يبلغ 1500 متر، مضيفا أن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لم تتأثر بحالة الجو وأن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 350 و 500 متر طبقا لطراز ونوع الطائرة.

المصدر: عكاظ