لندن تهدد بإغلاق الملحقية التجارية الروسية

رجحت بريطانيا إغلاق الملحقية التجارية الروسية في لندن بعد طرد دبلوماسيين بريطانيين من روسيا وتهديد الجانب الروسي بتقليص إضافي لعدد الدبلوماسيين البريطانيين على أراضيها.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصدر مطلع قوله، إن السلطات البريطانية وصفت الممثلية التجارية الروسية في لندن بـ"وكر للجواسيس"، وتنظر في موضوع إغلاقها.

وأضافت الصحيفة، أن لندن تتهم الكرملين "بتأجيج الحرب الكلامية" وخاصة بعد إعلانه عن ضرورة طرد عدد أكبر من الدبلوماسيين البريطانيين.

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من جهتها، اتخذت روسيا جملة من التدابير الجوابية ردا على طرد بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال مؤخرا.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين