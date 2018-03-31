موسكو: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد دبلوماسيينا المطرودين

كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف عن محاولات الاستخبارات الأمريكية لتجنيد الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم واشنطن تضامنا مع بريطانيا على خلفية قضية سكريبال.

وقال أنطونوف أمس الجمعة: "نحن على علم بنهج الاستخبارات الأمريكية، ومحاولاتها إقامة علاقات مباشرة مع دبلوماسيينا، تمهيدا لدفعهم إلى خيانة بلادهم".

وأشار أنطونوف، إلى أنه تم رصد محاولات عديدة من الاستخبارات الأمريكية لتجنيد الدبلوماسيين الروس، الأمر الذي دفعه لإبلاغ موسكو بذلك.

إقرأ المزيد

وأعلنت الولايات المتحدة في 26 مارس الجاري طرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل، وذلك تضامنا مع بريطانيا التي تتهم موسكو بتسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا مطلع الشهر الجاري في مدينة سالزبوري البريطانية.

وردا على هذه الخطوة الأمريكية، أعلنت روسيا طرد 58 من موظفي السفارة الأمريكية في روسيا واثنين من العاملين في القنصلية الأمريكية في مدينة يكاترينبورغ، بالإضافة إلى إغلاق القنصلية المذكورة.

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان