الصين تحذف ألقابا "مسيئة" للزعيم الكوري الشمالي

حذفت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية كلمتي "البدين والخنزير"، لدى استخدامهما في وصف اسم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وذكر موقع "China Digital Times"، أن المواقع الصينية ألغت عمليات البحث التي تقرن الصفات الذميمة باسم الزعيم الكوري الشمالي، خلال زيارة الأخير إلى بكين.

وأشار موظفو الموقع، إلى أنهم لاحظوا، صعوبة البحث في المواقع الصينية عبر كتابة كلمات "الثالث"، "البدين"، "الطفل"، و"الخنزير" بجانب اسم كيم.

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وظهرت هذه الألقاب من جديد، عقب اختتام الزعيم الكوري الشمالي زيارته إلى الصين، والتي استمرت لثلاثة أيام بحث خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ العلاقات الثنائية، وتعهد بالالتزام بنزع السلاح النووي والاستعداد لعقد قمم مع سيئول وواشنطن.

المصدر: لينتا.رو