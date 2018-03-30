إيطاليا تسجل انخفاضا ملحوظا في أعداد المهاجرين في الربع الأول من 2018

أعلنت إيطاليا عن تراجع في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوها عن طريق البحر من أفريقيا والشرق الأوسط في الربع الأول من هذا العام بنسبة 75٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

وذكرت الداخلية الإيطالية في تقرير إحصائي صادر عنها اليوم أنها سجلت في الربع الأول من العام الحالي وصول 6161 مهاجرا غير شرعي إلى جبال الأبينيني، بينما في الربع الأول من العام الماضي بلغ عددهم أكثر من 24 ألف مهاجر.

كما سجلت السلطات الإيطالية انخفاضا حادا في تدفق المهاجرين إليها من ليبيا، فقد وصل في الربع الأول من العام الجاري 4.4 آلاف مهاجر، أي أقل بنسبة 81٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2017.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله