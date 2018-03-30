الدبلوماسيون الروس مصرون على مقابلة يوليا سكريبال

تواصل السفارة الروسية في بريطانيا مطالبتها السلطات البريطانية بالسماح لدبلوماسيين روس بمقابلة يوليا سكريبال بعد أن استعادت وعيها وباتت قادرة على تناول الطعام والشراب.

وقالت السفارة الروسية: "هناك أخبار جيدة حول تحسن الوضع الصحي ليوليا سكريبال. نحن نصر على حقنا في مقابلتها وذلك وفقا لاتفاقية العلاقات القنصلية".

ويوم أمس أعلن دبلوماسيون روس، أن الجانب البريطاني أبلغ السفارة الروسية رسميا بتحسن حالة يوليا سكريبال الصحية وذكروا أن السفارة تلقت مذكرة من الخارجية البريطانية بهذا الخصوص.

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تجدر الإشارة إلى أن المواطنة الروسية يوليا سكريبال كانت قد تعرضت قبل فترة للتسميم مع والدها العميل البريطاني سيرغي سكريبال في سولزبيري البريطانية، واتهمت لندن روسيا بالوقوف وراء الاعتداء، وهو ما تنكره موسكو.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين