مستشارو ترامب: تحسين العلاقات مع روسيا يقتضي استعراض القوة

تمكن مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناعه بأن تحسين العلاقات مع روسيا، يتطلب أولا استعراض القوة في وجهها والتعبير لها عن شراسة الجانب الأمريكي.

وذكرت قناة NBC نقلا عن مصادر رسمية أمريكية، أن المستشارين، أقنعوا دونالد ترامب "بأن فلاديمير بوتين يفهم القوة فقط ولذلك يجب التعامل معه بشدة أكثر من أجل تحسين العلاقات".

وأشارت القناة إلى أن، ترامب يرغب في الواقع بتطبيع العلاقات مع موسكو وهذا بالذات ما يفسر وجود التباين بين تصريحاته وتصرفاته.

إقرأ المزيد

ونقلت القناة قول أحد المصادر المذكورة: "ترامب يعتقد أن تحسين العلاقات مع روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة وهو يرى أنه يستطيع تحقيق ذلك".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين