لافروف: ترامب يسعى لتطبيع العلاقات مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الخط السياسي الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى تطبيع العلاقات مع روسيا.

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وقال لافروف للصحفيين اليوم الجمعة "إن نهج الرئيس ترامب، رغم كل شيء، يهدف إلى تطبيع العلاقات مع روسيا وتوثيق التعاون لمصلحة الجميع".

وتلاحق دوائر الكونغرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك المحقق الخاص روبرت مولر، الرئيس ترامب بتهمة وقوف روسيا وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلا أن هذه الجهات لا تقرن اتهاماتها بأية إثباتات أو وقائع مادية ملموسة، مما يبقي إدارة الرئيس الأمريكي رهينة هذه الملاحقات ويمنعها من اتخاذ أي خطوة عملية لتطبيع العلاقات المتدهورة بين موسكو وواشنطن إلى هوة أعمق من أحلك أيام الحرب الباردة بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس