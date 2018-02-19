فوكس نيوز: حان الوقت لإدارة FBI أن توقف "المهزلة وتستقيل"

وجهت قناة "Fox News" الأمريكية انتقادات لاذعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لفشله في منع جرائم هزت الولايات المتحدة، بسبب الانشغال في التحقيق بالتآمر المزعوم بين الرئيس ترامب وروسيا.

وقالت مقدمة البرامج "جانين بيرو، في القناة: "بينما يحقق المئات من عملاء الـFBI في التآمر المزعوم مع روسيا، فإن المجرمين الحقيقيين يقتلون الأمريكيين الأبرياء".

وتابعت: "وهكذا، كان بإمكانهم في مكتب التحقيقات أن يمنعوا المجزرة في مدرسة فلوريدا، لو أنهم استمعوا إلى التحذيرات بشأن الميول التي لدى نيكولاس كروس دون تأخير.. لكن الإدارة لم تتخذ أي تدابير، وكالمعتاد، لم تتقاسم المعلومات مع الشرطة".

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وأضافت: "فيما يبدو، فإن الجميع كانوا على علم بأن كروز سيفعل ذلك، باستثناء مكتب التحقيقات الفدرالي.. الغضب يزداد، (ليخرج علينا مدير الـFBI) كريستوفر راي ليقول (نحن نأسف بشدة لأن الناس متألمون لعدم تحقق المكتب الفدرالي من المعلومات التي وردت لنا في يناير)".

وقالت بيرو: "أنتم تأسفون لأن الناس جد متألمين؟ لماذا لا تأسفون لأنكم لم تستطيعوا وقف المذبحة؟! ولا تأسفون لأنكم لم تفعلوا شيئا لمنع إراقة الدماء في المدرسة؟ أو لأنكم تقاعستم عن إجراء التحقيق.. تتأسفون؟ لماذا لا تندمون على الأقل، بسبب وقوفكم أمام الكاميرات معتبرين أنفسكم الأفضل من بين الأجهزة الأمنية وأنتم غير قادرين حتى على فعل ما يمكن لأي شرطي في كل بلدة من البلاد فعله.. وقاحتكم تعدت كل الحدود".

المصدر: russian.rt.com

إياد قاسم