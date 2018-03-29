جونسون يشبه روسيا ببطل رواية "الجريمة والعقاب"

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأربعاء إن روسيا أساءت تقدير ردود الفعل الدولية "على الهجوم بغاز الأعصاب" ضد العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال.

وشبه بوريس جونسون روسيا، التي تعتبرها بريطانيا "مسؤولة عن الهجوم" الذي تعرض له سكريبال وابنته يوليا، ببطل رواية "الجريمة والعقاب" للكاتب الروسي الشهير دوستويفسكي.

وقال جونسون، إن الأمر يشبه بداية "الجريمة والعقاب" بمعنى أننا جميعًا على ثقة فيما يتعلق بالطرف المذنب، لكن يبقى سؤال وحيد، وهو إذا كان سيعترف بذلك أم سيتم القبض عليه.

وأضاف جونسون في كلمة خلال حفل تقليدي للسفراء الأجانب في لندن القول: "إن 27 دولة حتى الآن تحركت لطرد دبلوماسيين روس بسبب ضلوع موسكو المحتمل في الحادث".

وأضاف: "روسيا تعتقد أننا أصبحنا ضعفاء معنويا، ومعتمدين بشدة على النفط والغاز، وأننا سنظل نعزف عن المخاطر، ونخشى روسيا لدرجة أننا لا نتجرأ على الرد". وشدد جونسون على أن موسكو لم تقدر جيدا رد الفعل الدولي على حادث سالزبري.

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وتنفي روسيا أي دور لها في الهجوم على سكريبال وابنته يوليا وتدعو إلى تحقيق مشترك وشفاف.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين