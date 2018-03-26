صحيفة إسرائيلية تهاجم جونسون بعد مقارنته بوتين بهتلر

انتقدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي قارن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الديكتاتور النازي أدولف هتلر.

ووصفت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس، بـ"الباطلة إطلاقا" تصريحات جونسون بأن بوتين يسعى إلى استخدام كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه روسيا صيف العام الجاري، مثلما استغل هتلر الألعاب الأولمبية المقامة في ألمانيا عام 1936.

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وشددت الصحيفة على أن بوتين، مهما كانت المواقف في العالم بخصوص شخصيته وسياساته، ليس هتلر إطلاقا، مضيفة أن الأساليب التي يستخدمها الرئيس الروسي بغية تعزيز نفوذه في العالم لا تجعل منه هتلرا جديدا.

وتابع التقرير أن "الاستعارة التاريخية التي استخدمها بوريس جونسون هي حالة من حالات الاستخدام غير المسؤول للتاريخ، وحتى الإساءة إليه"، ونقل التقرير عن الفيلسوف الألماني المشهور فريدريك نيتشه تحذيره من أن الناس، لا سيما الساسة، كثيرا ما يشوهون التاريخ من أجل طرح رؤيتهم.

وقارنت الصحيفة بين خطاب جونسون وتصريح كورنيل مورافيسكي، نائب البرلمان البولندي ووالد رئيس الوزراء البولندي الحالي ماتيوس مورافيسكي، بأن اليهود البولنديين، إبان الحرب العالمية الثانية، كانوا يتوجهون طوعا إلى الغيتوهات المقامة من قبل سلطات الاحتلال النازية.

واختتم التقرير بالقول: "فلاديمير بوتين ليس قديسا، وبوريس جونسون قارنه مع هتلر لطرح موقفه بوضوح أكثر". وخاطب التقرير جونسون قائلا له: "لكن موقفك خاسر كثيرا ما، حين تسيئ إلى التاريخ"

المصدر: جيروزاليم بوست

نادر عبد الرؤوف