الكرملين: مقارنة روسيا بألمانيا النازية أمر مثير للاشمئزاز

وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي قارن فيه روسيا بألمانيا النازية، بأنه تصريح مسيئ ومثير للاشمئزاز.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "إنه تصريح مثير للاشمئزاز ولا يتفق مع منصب وزير الخارجية لأي دولة".

وأضاف: "بلا شك فإنه مسيئ وغير مقبول".

وكان النائب من حزب العمال البريطاني، يان أوستين، أعلن في جلسة لجنة مجلس العموم البريطاني للشؤون الخارجية، أمس الأربعاء، أن بوتين ينوي استخدام بطولة العالم لكرة القدم بروسيا، مثلما استخدم هتلر الألعاب الأولمبية لعام 1936، ووافق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على هذا التصريح المسيئ.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا