سفير روسي يحذر من "حرب باردة" جديدة

قال سفير روسيا لدى أستراليا غريغوري لوغفينوف إن العالم سيدخل "حالة حرب باردة"، إذا واصل الغرب تحيزه ضد موسكو على خلفية تسمم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

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وقال لوغفينوف للصحفيين في كانبيرا، يوم الأربعاء: "يجب أن يفهم الغرب أن الحملة المناهضة لروسيا لا مستقبل لها. وإذا استمرت، فسوف ندخل في حالة حرب باردة".

ورفض لوغفينوف بالكامل المزاعم بأن موسكو مسؤولة عن تسمم سكريبال، وقال إن بلاده لم تحدد حتى الآن ردها على الإجراءات الدبلوماسية من جانب حلفاء بريطانيا.

وتنفي روسيا أي ضلوع لها في الهجوم بغاز الأعصاب في 4 مارس الجاري على العقيد الروسي السابق الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، سيرغي سكريبال، وابنته في مدينة سالزبوري البريطانية.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وحكومات معظم بلدان الاتحاد الأوروبي أعلنت طردها لدبلوماسيين روس بشكل جماعي على خلفية هذا الحادث.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا