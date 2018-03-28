كيم جونغ أون: أنا مستعد للقاء ترامب

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال زيارته إلى الصين عن استعداده للحوار مع سيئول وواشنطن ولقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الجنوبي مون جيه إن.

وأكد زعيم كوريا الشمالية عزمه على جعل العلاقات مع كوريا الجنوبية علاقات تعاون، وتسوية الخلافات وعقد لقاء قمة بين البلدين.

كما أعرب كيم عن استعداد كوريا الشمالية إلى إجراء حوار مع الولايات المتحدة وعقد لقاء قمة مع رئيسها.

من جانبه صرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن "شبه الجزيرة الكورية تشهد تغيرا إيجايبا في السنة الأخيرة، الصين تثمن الجهود المهمة، التي تبذلها كوريا الشمالية".

هذا وأكدت كوريا الشمالية رسميا زيارة زعيمها كيم جونغ أون مؤخرا إلى الصين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء بأن "الزعيم كيم جون أون قام بزيارة إلى الصين بصورة غير رسمية خلال الفترة بين 25-28 مارس تلبية لدعوة موجهة من الزعيم الصيني شي جين بينغ".

المصدر: وكالات

نادر همامي