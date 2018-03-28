زعيم كوريا الشمالية: زرت بكين لأهنئ الرئيس الصيني شخصيا بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد

كشف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن سبب زيارته غير الرسمية للصين، والتي استمرت 4 أيام.

إقرأ المزيد

وقال كيم، إنه: "قام بهذه الزيارة ليهنئ شخصيا شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين، وهو ما يتوافق مع التقاليد الودية بين البلدين"، بحسب ما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية اليوم الأربعاء.

وأضاف: "الرئيس الصيني شي جين بينغ، تلقى دعما من الحزب الشيوعي الصيني، والشعب بأكمله، باعتباره جوهر القيادة، وأعيد انتخابه رئيسا للجمهورية واللجنة العسكرية المركزية".

وناقش الرئيسان الصيني والكوري الشمالي، بشكل شامل الوضع في العالم وشبه الجزيرة الكورية.

وأبلغ الرئيس الصيني شي جين الزعيم الكوري كيم جونغ بأن: "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".

وفي سياق متصل، صرح مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي بأن المستشار الصيني يانغ جيتش، سيزور سيئول صباح يوم غد الخميس، لإطلاع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول نتائج المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بدأت في التقلص، خاصة بعد قيام وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية في 5-6 مارس الحالي، بزيارة كوريا الشمالية، ولقائه مع كيم جونغ اون.

ووفقا لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي، فقد اتفق الطرفان خلال اللقاء، على إجراء محادثات ثنائية وعقد قمة لزعيمي البلدين نهاية أبريل القادم، وتفعيل "خط ساخن " بهدف إجراء مشاورات وثيقة وتخفيف التوتر العسكري المحتمل".

هذا، وقام الزعيم الكوري الشمالي بزيارة غير رسمية إلى الصين من 25 حتى 28 مارس الجاري، تعتبر أول رحلة خارجية له منذ أن تولى السلطة عام 2011.

المصدر: وكالات

رُبى آغا