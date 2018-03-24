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محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين نهاية مارس

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محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين نهاية مارس
RT
العلمان الكوري الشمالي والجنوبي
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قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية وافقت على إجراء محادثات رفيعة المستوى يوم 29 مارس الجاري في قرية بانمونغوم الواقعة على خط الهدنة بين الكوريتين.

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وأكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، على أن كوريا الشمالية بعثت برسالة تقول فيها إنها وافقت على الاجتماع مع مسؤولين من سيئول في نهاية هذا الشهر للإعداد للقمة المرتقبة بين زعيمي الكوريتين في أبريل القادم.

وكان وفد حكومي رفيع المستوى من كوريا الجنوبية قد زار في يومي 5 و6 مارس بيونغ يانغ، حيث أجرى محادثات دامت 4 ساعات مع الزعيم الشمالي كيم جونغ أون.

واتفق الطرفان على عقد لقاء بين رئيسي الكوريتين في نهاية أبريل المقبل وإطلاق "خط ساخن" لاحتواء التوتر العسكري بين البلدين.

المصدر: رويترز

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