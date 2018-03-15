سيئول: إتمام تشكيل لجنة تحضيرية لعقد القمة بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن إتمامها تشكيل لجنة تحضيرية لعقد لقاء بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وأفاد الممثل الرسمي لإدارة رئيس كوريا الجنوبية بتعيين إم جونج سوك، مدير سكرتارية المكتب الرئاسي، رئيسا لهذه اللجنة التي ستضم كلا من وزيري الدفاع والخارجية بالإضافة إلى مستشاري رئيس كوريا الجنوبية.

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي أن هذه اللجنة تتكون من 3 لجان فرعية وستعمل على إعداد جدول أعمال القمة بين الكوريتين والتوصل لاتفاق حقيقي بينهما، مشيرا إلى أن جلستها الأولى ستعقد في 16 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يعقد أول لقاء تاريخي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن" الشهر المقبل في بانمونجوم، المنطقة المنزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية.

وكان وفد حكومي رفيع المستوى من كوريا الجنوبية قد زار في 5-6 مارس عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، حيث أجرى محادثات دامت 4 ساعات مع الزعيم كيم جونغ أون.

واتفق الطرفان على عقد لقاء بين رئيسي الكوريتين في نهاية أبريل المقبل وإطلاق "خط ساخن" لاحتواء التوتر العسكري بين البلدين.

المصدر: تاس + نوفوستي

ناتاليا أوسمان