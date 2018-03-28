اليابان تنتظر توضيحات مفصلة عن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى الصين

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين.

ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قال آبي، "نحن مهتمون جدا بجمع المعلومات وتحليلها، وأود أن أتلقى تفسيرا وافيا من الصين".

وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الشمالي أن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".

وأعرب كيم من جانبه عن أمله بأن تساهم زيارته الأولى للصين في إقامة السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية، معلنا استعداده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن عقد اجتماعات مع قادتهما.

وأضاف، أن "نزع السلاح النووي في كوريا ممكن في حال اتخذت واشنطن وسيئول إجراءات متسقة ومتضافرة لتحقيق السلام".

وقد أكدت كوريا الشمالية رسميا على زيارة زعيمها كيم جونغ أون إلى الصين.

وأذاعت القناة التلفزيونية المركزية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء في خبر لها مفاده أن الزعيم كيم جون إون قام "بزيارة إلى الصين بصورة غير رسمية خلال الفترة ما بين 25-28 مارس تلبية للدعوة الموجهة من الزعيم الصيني شي جين بينغ".

وقالت القناة ،إن حرمه لي سول جو، ونواب رئيس الحزب الحاكم تشوي يونغ هيه، وبارك كوانغ هو، ولي سو يونغ ، وكيم يونغ تشول، ووزير الخارجية لي يونغ هو، رافقوه خلال هذه الزيارة.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يقوم فيها الزعيم الكوري الشمالي برحلة خارجية منذ أن تولى السلطة في 2011، ومن المرجح أن تكون للإعداد لاجتماعات قادمة مع زعماء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

نادر همامي