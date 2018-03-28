قائد طائرة مدنية أمريكية لبرج المراقبة: يا إلهي ما هذا!؟

تداولت وسائل إعلام أمريكية شريطا مسجلا لمحادثات جرت بين ربابنة ثلاث طائرات ركاب وبرج المراقبة نهاية الشهر الماضي تحدثوا فيه عن مشاهدتهم جسما طائرا مجهول الهوية.

صحيفة " Newsweek" قالت إن طياري ما لا يقل عن ثلاث طائرات، في حوادث منفصلة، رصدوا جسما متحركا مجهولا فوق جنوب أريزونا ونيو مكسيكو الشهر الفائت.

وأوضحت الصحيفة أن التسجيل المسموع بشأن هذه الحادثة الغريبة، كان قد كشف عنه لأول مرة موقع " The Drive "، وحدثت وقائعه في 24 فبراير/شباط الماضي، وتعرضت له ثلاث طائرات تابعة لخطوط جوية أمريكية هي "Phoenix Air Learjet 36" و"Airbus A321" ، و"American Airlines Flight 1095".

ولفت المصدر إلى أن أحداث تلك المشاهد الغريبة التي صادفت هذه الطائرات بدأت بعد الظهر، وتلقى مركز " Albuquerque " لشؤون الملاحة الجوية تقارير من عدة طائرات متجهة إلى الشرق أفادت بأن جسما طائرا مجهول الهوية مر فوقها على ارتفاع 40 ألف قدم.

ربابنة الطائرات المدنية الثلاث بحثوا الواقعة مع إدارة الطيران الفيدرالي، وهم في طريقهم فوق المنطقة الواقعة بين النصب التذكاري الوطني لصحراء "سونوران" والركن الجنوبي الغربي لحدود نيو مكسيكو.

تلك المنطقة قالت عنها الصحيفة الأمريكية أنها منبت لعشرات القصص حول ما يعرف بـ"يوفو"، أو الاجسام الطائرة مجهولة الهوية، بما في ذلك الواقعة الأوسع شهرة التي حصلت عام 1947، حين سقط منطاد تابع لسلاح الجو الأمريكي في منطقة روزويل بنيو مكسيكو، إلا أن أنصار "نظرية المؤامرة" يعتقدون أن مركبة فضائية غريبة سقطت حينها في المنطقة.

المصدر: Newsweek

محمد الطاهر