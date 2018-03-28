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ولي عهد أبوظبي يحقق رغبة رئيس كوريا الجنوبية

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ولي عهد أبوظبي يحقق رغبة رئيس كوريا الجنوبية
twitter/moonriver365
محمد بن زايد ومون جيه إن
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تمكن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، وعقيلته، كيم جونغ سوك، خلال زيارتهما إلى دولة الإمارات من تحقيق رغبتهما في تجربة حياة الصحراء والتعرف على ثقافة الحياة البدوية.

وكان الرئيس مون قد أعرب عن رغبته في تجربة حياة البدو خلال محادثات القمة مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، التي عقدت يوم 25 مارس.

وقام ولي عهد أبوظبي، بتخصيص منتجع "قصر السراب" الذي يبعد 170 كلم عن أبوظبي، وطائرتي هليكوبتر وعشرات السيارات، لرحلة الرئيس مون في الصحراء.

وانتقل الضيف الكوري الجنوبي وعقيلته إلى المنتجع بعد حضوره لفعالية الاحتفال باكتمال إنشاء المفاعل الأول في محطة "براكة" للطاقة النووية.

وقد جرب الرئيس مون السير حافيا على الرمال، وشاهد الصيد بالصقور وسباق كلاب الصيد، والتقط صورا تذكارية، كما أعرب عن انبهاره بما أنجزته الإمارات على الصحراء، واصفا ذلك بالمعجزة.

وبعد عودة الرئيس مون إلى منتجع قصر السراب، تناول لحم الضأن الذي قدمه ولي عهد أبوظبي.

المصدر: يونهاب

نادر همامي

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