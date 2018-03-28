ولي عهد أبوظبي يحقق رغبة رئيس كوريا الجنوبية

تمكن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، وعقيلته، كيم جونغ سوك، خلال زيارتهما إلى دولة الإمارات من تحقيق رغبتهما في تجربة حياة الصحراء والتعرف على ثقافة الحياة البدوية.

وكان الرئيس مون قد أعرب عن رغبته في تجربة حياة البدو خلال محادثات القمة مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، التي عقدت يوم 25 مارس.

وقام ولي عهد أبوظبي، بتخصيص منتجع "قصر السراب" الذي يبعد 170 كلم عن أبوظبي، وطائرتي هليكوبتر وعشرات السيارات، لرحلة الرئيس مون في الصحراء.

وانتقل الضيف الكوري الجنوبي وعقيلته إلى المنتجع بعد حضوره لفعالية الاحتفال باكتمال إنشاء المفاعل الأول في محطة "براكة" للطاقة النووية.

My dear friend Moon Jae-in, President of Korea, and I today viewed completion of 1st power plant in Barakah Nuclear Energy Plant project. All thanks are due to President, our Korean friends & to joint efforts that have resulted in1st stage of this giant project being completed. pic.twitter.com/UNvU4I4OBO — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٢٦ مارس، ٢٠١٨

وقد جرب الرئيس مون السير حافيا على الرمال، وشاهد الصيد بالصقور وسباق كلاب الصيد، والتقط صورا تذكارية، كما أعرب عن انبهاره بما أنجزته الإمارات على الصحراء، واصفا ذلك بالمعجزة.

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن: "الإمارات حققت معجزة وسط الصحراء والناظر إليها يرى مشهدا مذهلا ومثيرا للإعجاب" ويضيف، "كما أنجزت كوريا الجنوبية معجزة على نهر الـ"هان" أنجزت الإمارات معجزة في الصحراء." شكرا من القلب وصفك لبلادي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 24, 2018

وبعد عودة الرئيس مون إلى منتجع قصر السراب، تناول لحم الضأن الذي قدمه ولي عهد أبوظبي.

المصدر: يونهاب

نادر همامي