إيطاليا تعتقل داعية مصري الأصل روج للإرهاب بين الأطفال

ألقت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس جمعية إسلامية من أصول مصرية بتهمة "الترويج" للإرهاب بين الأطفال وتحريضهم على قتل "الكفار".

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب الإيطالية، في بيان، إن الموقوف هو عبد الرحمن محيي الدين مصطفى، إيطالي الجنسية، من أصل مصري، في 59 عاما من عمره ومتزوج من إيطالية في 79 عاما، ويرأس جمعية "الدعوة" الثقافية الإسلامية في فوجا جنوب شرق البلاد.

وأضافت إدارة مكافحة الإرهاب أن المذكور يواجه تهم "ممارسة أنشطة متصلة بالإرهاب الدولي وتعليم مبادئ الحرب الدينية للأطفال"، حسب وسائل إعلام محلية.

وأوضح بيان الإدارة أن اعتقال الداعية تم بناء على قرار من النائب العام في مدينة باري، جوزييه فولبه، "نظرا للخطورة التي يشكلها على الأمن العام".

وجاء في البيان أن مصطفى قام بمتابعة أخبار تنظيم "داعش" عبر وسائل التواصل الاجتماعي و"أشاد أكثر من مرة في صفحته على موقع فيسبوك بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي".

وأدخل مصطفى، حسب وسائل الإعلام الإيطالية، في عقول الأطفال أن السبيل الوحيد للانتقال إلى الجنة هو الموت في ساحة القتال.

وتحفظت قوات الأمن على مقر الجمعية، بينما سيحال عدد من الأطفال، والذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 10 أعوام إلى النيابة العامة لدى محكمة الأحداث للتحقيق معهم، وفق المصدر نفسه.

المصدر: لا ريبوبليكا + الأناضول

رفعت سليمان