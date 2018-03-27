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الرئيس الأفغاني يكشف عن عدد مسلحي "داعش" في البلاد

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الرئيس الأفغاني يكشف عن عدد مسلحي
AFP
الرئيس الأفغاني أشرف غاني
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أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أن عدد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان لا يتجاوز ألفي شخص.

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لافروف متحدثا في مؤتمر دولي حول أفغانستان عقد في طشقند لافروف: نشاط "داعش" شمال أفغانستان يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي

وقال غني في كلمت له في المؤتمر الدولي حول أفغانستان الذي يجري في عاصمة أوزبيكستان طشقند، اليوم الثلاثاء: "هناك تقييمات مختلفة لوجود "داعش" في أقاليم البلاد. أود أن أقول إن العدد الإجمالي لمقاتلي داعش في أفغانستان أقل من ألفين​. وقواتنا المسلحة تواجههم بنجاح.. ولكن مع ذلك، نحن بحاجة لتوحيد جهودنا لمواجهة هذا التهديد".

هذا وتعاني أفغانستان، اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان، وحركات أخرى متحالفة معها، وتنظيم "داعش".

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا


 

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