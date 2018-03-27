لافروف: نشاط "داعش" شمال أفغانستان يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلق بلاده من النشاط المتنامي لتنظيم "داعش" في الولايات الشمالية من أفغانستان، ورأى فيه تهديدا لروسيا وبلدان آسيا الوسطى السوفيتية سابقا.

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وقال لافروف متحدثا في مؤتمر دولي حول أفغانستان عقد في طشقند بأوزبكستان الثلاثاء: "اليوم، الجهود المشتركة مطلوبة بشكل خاص هناك. الوضع في أفغانستان مستمر في التدهور. إن حركة طالبان تسيطر بشكل كامل أو جزئي على نصف مساحة البلاد، وتقوم بعمليات قتالية نشطة، وبتنظيم عمليات تخريب كبيرة".

وأعلن الوزير الروسي، أن "من دواعي القلق بصفة خاصة نشاط تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، خاصة في الولايات الأفغانية الشمالية المتاخمة لحدود دول رابطة الدول المستقلة".

وختم لافروف قائلا: "هناك تقام تحصينات ونقاط دفاعية قوية، ويجري تدريب أشخاص من آسيا الوسطى وروسيا وغيرها من البلدان، ونحن نرى في ذلك تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: إنترفاكس

سعيد طانيوس