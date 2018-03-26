إيسلندا تقاطع كأس العالم في روسيا رسميا وتجمد الحوار مع موسكو

أعلنت إيسلندا أن مسؤوليها الرسميين سيقاطعون كأس العالم لكرة القدم في روسيا، إضافة إلى تجميد الحوار مع موسكو على المستوى العالي بسبب قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وجاء في بيان للحكومة الإيسلندية، نشر على موقعها اليوم الاثنين أن "كافة حلفاء وشركاء إيسلندا قرروا اتخاذ إجراءات تجاه روسيا بسبب الهجوم في سالزبوري، بما فيها الدول الشمالية وأغلبية دول الناتو وعدد من دول الاتحاد الأوروبي".

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وأضافت الحكومة أن "من بين الإجراءات التي اتخذتها إيسلندا تعليق الحوار الثنائي مع السلطات الروسية على المستوى العالي مؤقتا". كما أكدت أن "السلطات الإيسلندية لن تزور كأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا الصيف".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان نحو 20 دولة أوروبية، منها 16 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا عن طرد دبلوماسيين روس بسبب قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، الذي تتهم لندن السلطات الروسية بتسميمه.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف