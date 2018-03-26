عدد من الدول الأوروبية تطرد دبلوماسيين روس بسبب قضية سكريبال

أعلن عدد من الدول الأوروبية طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، الذي تتهم بريطانيا السلطات الروسية بتسميمه في مدينة سالزبوري.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" طرد 4 دبلوماسيين روس. وأضافت الخارجية أن هذا القرار "لم يكن اعتباطيا".

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" الألمانية، نقلا عن مصادرها أن السلطات الألمانية تعتزم القيام بهذه الخطوة اليوم الاثنين، وأن برلين تتوقع خطوة مماثلة من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان له، أن فرنسا "تضامنا مع شركائها البريطانيين، أبلغت السلطات الروسية اليوم بقرارها طرد 4 من الدبلوماسيين الروس من الأراضي الفرنسية خلال أسبوع".

وبالتزامن مع ذلك أعلنت بولندا طرد 4 دبلوماسيين روس حتى 3 أبريل المقبل. وأوضح وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش أن وارسو اعتبرت أن نشاطهم "لا يتوافق مع اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية".

وقررت كل من جمهورية التشيك وليتوانيا طرد 3 دبلوماسيين روس. كما قررت ليتوانيا إضافة 21 شخصا على قائمة العقوبات ضد روسيا، ومنع 23 شخصا من السفر.

بدورها أعلنت لاتفيا طرد دبلوماسي واحد وأحد العاملين في شركة "آيروفلوت" للخطوط الجوية الروسية. وقررت كل من الدنمارك وإيطاليا وهولندا طرد اثنين من الدبلوماسيين.

وأعلنت إستونيا طرد الملحق العسكري بالسفارة الروسية في تالين. وقررت أيضا كل من رومانيا وفنلندا وكرواتيا طرد دبلوماسي روسي واحد.

وصرح كذلك وزير المالية الإيرلندي أن بلاده تعتزم طرد دبلوماسيين روس قريبا، دون أن يكشف عن عددهم.

أوكرانيا تطرد أكبر عدد من الدبلوماسيين من بين الدول الأوروبية

ومن الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعلنت أوكرانيا طرد 13 دبلوماسيا روسيا. وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو: "ردا على الهجوم الكيميائي الوقح في سالزبوري، قررت أوكرانيا تضامنا مع شركائنا البريطانيين والحلفاء الأطلسيين، وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، طرد 13 دبلوماسيا روسيا من الأراضي الأوكرانية من هؤلاء القليلين الذين تبقوا حتى الآن".

وأضاف أنه "من المعروف أن علاقاتنا الدبلوماسية مع الاتحاد الروسي تم تجميدها عمليا".

توسك: 14 دولة في الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد روسيا

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من مدينة فارنا البلغارية، حيث يشارك في قمة "الاتحاد الأوروبي – تركيا"، أن ما مجموعه 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قررت طرد دبلوماسيين روس بسبب حادثة سكريبال.

ولم يذكر توسك تحديدا ما هي الدول التي قررت طرد الدبلوماسيين، لكنه أكد أن الاتحاد الأوروبي لا يستبعد اتخاذ "إجراءات إضافية" ضد روسيا خلال الأيام والأسابيع القريبة القادمة.

يتبع..