لندن ترحب بالدعم الأوروبي ضد موسكو بشأن سكريبال

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، إن تيريزا ماي رحبت بالقرار الذي اتخذته بعض دول الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، بشأن قضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال.

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وأشار المتحدث باسم رئيسة الوزراء اليوم، إلى أن اتخاذ دول الاتحاد، المزيد من الإجراءات ضد موسكو حول قضية سكريبال متروك لهم.

وصرح للصحفيين، قائلا "لقد رأيتم في المجلس الأوروبي استجابة إيجابية للغاية من شركائنا الذين أبدوا اتفاقهم مع تقديرات المملكة المتحدة في إشارة إلى اتهام موسكو، ومن حيث القرارات التي قد تقرر الدول اتخاذها ضد موسكو، فمن الواضح أنها مسألة تخصهم".

وردا على سؤال حول أشكال التصعيد التي ستتخذها دول الاتحاد الأوروبي قال المصدر: "إنهم يخططون لطرد الدبلوماسيين الروس".

يذكر أن العميل البريطاني وضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا تعرضا لمحاولة تسميم بغاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب مؤخرا في بريطانيا، وتشير لندن بأصابع الاتهام إلى روسيا بالمسؤولية عن الحادثة.

وتضمن الرد الروسي على العقوبات البريطانية واتهاماتها، طرد دبلوماسيين بريطانيين وإغلاق القنصلية البريطانية في سان بطرسبورغ، ووقف نشاط المجلس البريطاني في روسيا الاتحادية.

المصدر: رويترز

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